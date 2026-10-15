"Lo Pan Ner" arriva a Montecrestese

Anche questo fine settimana tornano gli appuntamento con “Lo Pan Ner”, la manifestazione dedicata al pane di segale che per tutto il mese coinvolge i paesi delle valli ossolane e dell'arco alpino transfrontaliero. Sabato 17 e domenica 18 ottobre sarà la volta di Montecrestese.

Si inizia sabato, dalle 18.00 alle 21.00, con “Pane&Stelle”, l’accensione e visita al forno di Nava e degustazione di pizza cotta nel forno a legna. Sarà attivo anche un punto ristoro sotto il capannone. Domenica 18 ottobre, invece, dalle 9.00 alle 17.00 la “Visita ai 7 forni”: ad aprire le porte saranno i forni di Altoggio, Giosio, Lomese, Nava, Naviledo, Portano e Roledo. I visitatori potranno raggiungere i forni con mezzi propri, a piedi o in montani bike, oppure con il servizio di navetta gratuita. Parteciperanno alla giornata anche i bambini della scuola materna e primaria di Montecrestese.

Il ritrovo, con infopoint, è allestito presso Possetti Arredamenti, all’uscita della superstrada di Montecrestese. Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri 328 103 6438 oppure 340 140 4438 (anche WhatsApp).