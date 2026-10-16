"Villette in autunno", un fine settimana tra cultura e tradizioni

Torna l’appuntamento con “Villette in autunno”, l’appuntamento ormai immancabile che porta nel borgo di Billette iniziative culturali e ricreative. La manifestazione è in programma dal 30 ottobre al 1° novembre. Per l’edizione 2026, l’attenzione si concentra sul dialetto e sulle lingue locali, con un programma di incontri, laboratori, musica e percorsi culturali dedicati alla loro valorizzazione e al ruolo che rivestono nella memoria e nell’identità delle comunità del territorio.

Si inizia venerdì 30 ottobre nel salone sotto le scuole di Villette con un pomeriggio dedicato in particolare al mondo della scuola. Alle 14.00 un laboratorio rivolto agli alunni della scuola primaria del paese, con Gim Bonzani, Rosanna Ramoni e Rebecca Sotta. Alle 16.00 la proiezione, aperta a tutti, di “All'usteria dul Camilo”, un video realizzato dagli alunni della primaria di Villette nel 2016.

Sabato 31 ottobre ci si sposta nella sala consiliare del comune. Dalle 10.30 un incontro pubblico dal titolo “Voce alle origini, riscoprire il valore delle lingue madri”, che riunisce studiosi, esperti e rappresentanti di diverse realtà valligiane per riflettere sul dialetto come espressione viva della cultura e dell'identità dei popoli; intervengono Silvano Ragozza per la Val d’Ossola, Nicola Duberti e Mattia Rovera per il Cuneese, Pier Franco Midali per la Valle Antrona, Alberto Bergamaschi per la Valle Cannobina, Giacomo “Gim” Bonzani e Rosanna Ramoni per Villette. Alle 15.00 la scrittrice Valeria Tron è protagonista dell’incontro “Sinfonia di una lingua di terra”, dedicato alla ricchezza delle lingue locali e al loro ruolo nella trasmissione delle esperienze, dei saperi e dei valori delle comunità. Si prosegue alle 17.00 con “Attraversamenti sonori”, momento musicale con il Duo Passamontagne.

Domenica 1° novembre una giornata alla scoperta di Villette e delle sue peculiarità culturali e gastronomiche. Alle 10.30 è infatti in programma “Villette, un paese da scoprire”, un percorso culturale, artistico e danzato condotto da Danila Massara e Sara Tadina (ritrovo sul sagrato della chiesa). Alle 12.00 presso le scuole un pranzo a chilometro zero (prenotazione obbligatoria al numero 371 6426846). Dalle 14.30 la tradizionale castagnata, con runditt e vin brulè.

Per chi volesse raggiungere Villette a piedi, è possibile partecipare ad un’escursione guidata con l’associazione Ossola Alpine; la partenza è fissata alle 8.15 da Zornasco (per informazioni e iscrizioni contattare il numero 3347689298). In alternativa è possibile salire da Re con un’escursione più semplice.