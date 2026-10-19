Vitaliano Borromeo Arese, il cordoglio del Distretto Turistico: "Un’eredità che unisce laghi, montagne e cultura"

Anche il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli d’Ossola si unisce al cordoglio per la scomparsa del principe Vitaliano Borromeo Arese. Di seguito le parole del presidente dei distretto Antonio Longo Dorni:

"La scomparsa del principe Vitaliano Borromeo lascia un profondo dolore e un grande vuoto nel nostro territorio. A nome del Distretto Turistico dei Laghi, del Cda, dipendenti e soci e mio personale, esprimo alla famiglia e a tutti i preziosi collaboratori di Kaleon la più sincera e affettuosa vicinanza.

Il contributo del dottor Vitaliano Borromeo Arese va oltre la valorizzazione di luoghi di straordinaria bellezza, curati con passione, amore e competenza. Un patrimonio d’arte e natura che ha reso famoso nel mondo il Lago Maggiore e ha segnato la storia del nostro turismo.

Ha saputo indicare una strada per lo sviluppo turistico del Lago Maggiore e dell’intero territorio, grazie alla capacità di guardare lontano, creare reti e riconoscere potenzialità sulle quali investire. Una visione che dall’Isola Bella, all’Isola Madre, alla Rocca di Angera si è estesa al Mottarone, a Villa Pallavicino, ai Castelli di Cannero e, recentemente, anche in Ossola, con il Castello di Vogogna, unendo idealmente e concretamente lago, montagna, patrimonio culturale e naturale.

Ci lascia un’eredità preziosa: la consapevolezza che il futuro delle nostre comunità si costruisce aprendo nuove prospettive e facendo crescere insieme luoghi, persone e opportunità.

Nella certezza che la famiglia e la società proseguiranno questo cammino, credo che il modo più autentico per onorarne la memoria sia raccoglierne lo spirito: rafforzare la collaborazione tra territori, laghi e montagne, tra istituzioni pubbliche, operatori e imprenditori privati.

Un messaggio rivolto anche ai giovani, affinché possano trovare nel turismo occasioni per crescere professionalmente, realizzarsi e investire nel proprio territorio. Perché ciò che il “dottore” ha saputo immaginare e costruire continui a generare futuro”.