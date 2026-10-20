A Cuzzago le celebrazioni in onore dei santi martiri Fausto e Fortunato FOTO

Due giorni di celebrazioni sabato e domenica, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Cuzzago, che hanno richiamato fedeli e autorità per il 215° anniversario della traslazione delle reliquie dei santi martiri Fausto e Fortunato. I due compatroni del paese avrebbero dovuto anche tornare in processione all'esterno della chiesa per l'occasione, ma il maltempo ha impedito questa funzione, che non si svolgeva da 65 anni.

La chiesa di San Martino vescovo custodisce dal 1811 le spoglie dei Santi Martiri Fausto e Fortunato. La festa in onore dei due santi è tornata a Cuzzago dopo l’ultima edizione del 1961 in occasione dei 150° dalla traslazione e ha rappresentato per il paese un appuntamento particolarmente significativo.

Ad organizzzare l'evento è stato un comitato composto dal parroco don Ezio Rametti e da Bruno Agostino, Romano Agostino, Federico Avvenenti, Micaela Carbone, Sara Carbone, Graziano Esposti, Onorina Giacoletti, Libero Faraci, Andrea Monti, Laura Monti, Maria Letizia Panighetti, Ferruccio Sbaffi, Antonella Talamoni.

Il primo appuntamento è stato sabato 17 ottobre durante il quale è stata ripercorsa la storia delle due reliquie e del loro benefattore Francesco Ravicini, attraverso letture accompagnate da immagini e musiche eseguite all’organo da Stefano Ramoni e Federico Avvenenti e alla tromba da Francesco Ramoni. La realizzazione e il montaggio della serata è stata curata di Maria Letizia Panighetti e Ferruccio Sbaffi con la collaborazione di Bruno Agostino, Romano Agostino, Micaela Carbone, Sara Carbone e Libero Faraci. Molto apprezzato l’effetto scenico finale quando sono state aperte le tende e si è visto l’altare illuminato da tanti lumini.

Erano presenti molti fedeli, il sindaco Elio Fovanna, il vic sindaco Massimo Macchi, il consigliere Salvatore Addamo, tra i partecipanti anche Urbano Polonghini con la famiglia, originari di Cuzzago e ora residenti a Losanna e venuti apposta per l’occasione.

Domenica è stata celebrata la messa presieduta da monsignor Giampietro Rampin. All’inizio è stata benedetta la pietra posizionata alla destra dell’ingresso (la scritta: A.D. 2026215° Anniversario SS. Martiri). A fine messa è stato benedetto lo stendardo che rappresenta al centro i due martiri, tratti dalla vetrata principale del presbiterio. Causa maltempo non c'è stata la processione esterna, ma si è fatta una piccola processione interna.

Dalla corale è stata cantata la “Missa de Angelis” e il nuovo inno in latino dedicato ai martiri S.Fausto e S. Fortunato scritto da Federico Avvenenti e con arrangiamento musicale di don Ezio Rametti. Sulle pareti a fianco dell’altare dedicato sono state posizionate incorniciate alla destra le copie delle autentiche dei Santi e una pergamena del 1961 con i resoconti della festa di allora, alla sinistra un drappo del 1911 commemorativo del centenario dove è citata la presenza di monsignor Gamba.