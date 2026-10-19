Genestredo, l'associazione San Martino ricorda Claudio Casarotti

L’associazione San Martino di Genestredo ha diffuso una nota in ricordo di Claudio Casarotti, storico commerciante di Vogogna, scomparso alcuni giorni fa. Di seguito le parole dell’associazione, di cui Casarotti era socio.

“L’associazione San Martino di Genestredo piange la scomparsa di un caro amico e di un socio fondatore. Una persona sincera, allegra e sempre disponibile, che ha fatto parte della nostra famiglia e con cui abbiamo condiviso tanti anni di amicizia, risate e bei momenti, ma soprattutto tante feste, vissute insieme con entusiasmo e passione.

Tra i ricordi più belli ci sarà sempre la nostra amata Festa di San Martino a Genestredo, che per noi rappresenta molto più di una festa: è condivisione, amicizia e senso di appartenenza. Quest’anno, però, il dolore per la sua perdita è troppo grande e non ce la sentiamo di portarla avanti. Ci mancano lo spirito e la serenità necessari per festeggiare, e riteniamo doveroso fermarci, nel rispetto del lutto e del vuoto che la sua scomparsa lascia in tutti noi. Porteremo sempre con noi i tanti momenti vissuti insieme e il ricordo di tutto ciò che ha saputo donarci.

In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo con affetto al fratello Gianni e a tutta la famiglia, porgendo le nostre più sentite condoglianze. Ciao caro amico, grazie per tutti i momenti condivisi. Sarai sempre uno di noi e resterai per sempre nei nostri cuori”.