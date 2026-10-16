Premosello, un viaggio enogastronomico per sostenere la ricostruzione dopo l'incendio

Con lo slogan “Uniti per la rinascita del nostro territorio dopo l’incendio”, il corpo volontari Aib di Premosello organizza, per domenica 18 ottobre nel giardino di Villa Chiovenda, una giornata enogastronomica di solidarietà.
Un viaggio tra i sapori del Vco per sostenere la ricostruzione delle aree colpite quest'estate dall'incendio. Diverse aziende locali hanno collaborato mettendo a disposizione le loro eccellenze per una giornata di gusto e solidarietà.
Il costo è di 40 euro a persona e gratuito per i minori di 12 anni. La manifestazione si terrà dalle 11.30 alle 16.00. Per prenotazioni contattare Davide al numero 340 7576338 oppure Michele al 340 5666740.