"Serve l’intervento della Regione per gli esuberi a Domo2"

"Ho voluto portare all’attenzione della Regione Piemonte una situazione che riguarda da vicino il nostro territorio", spiega il sindaco di Domodossola, Lucio Pizzi. A partire dal 13 dicembre, infatti, sono previsti significativi esuberi presso lo scalo ferroviario Domo 2, situato tra Villadossola e Beura Cardezza, lungo il Corridoio 24 Genova–Rotterdam.

"Si tratta di una perdita complessiva di oltre 70 posti di lavoro tra Sbb Cargo Italia, Logyca Umf e DB Cargo Italia, senza dimenticare le ricadute sull’indotto locale", sottolinea il sindaco.

Pizzi evidenzia che la vicenda "travalica l’ambito locale e affonda le sue radici in scelte strategiche di livello internazionale nel settore del trasporto merci". Per questo motivo ha scritto agli assessori regionali Elena Chiorino (Lavoro), Enrico Bussalino (Logistica e Infrastrutture strategiche) e Marco Gabusi (Trasporti e Infrastrutture).

"Pur non avendo competenza diretta in tale partita - conclude Pizzi - mi permetto di rappresentare ai competenti superiori Enti la preoccupante problematica e di chiedere di attivare ogni possibile iniziativa a sostegno dei lavoratori coinvolti e del tessuto produttivo locale."