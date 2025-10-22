Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Baceno diventa Cardio-protetto grazie a “Vigezzo Ti Aiuta” FOTO

Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Baceno compie un importante passo verso la sicurezza diventando cardio-protetto, grazie alla donazione di un defibrillatore da parte dell’associazione “Vigezzo Ti Aiuta”, da sempre impegnata nel sostegno a progetti sociali e sanitari in Ossola.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta sabato 19 ottobre, durante l’evento di grande successo organizzato dal Comitato Carnevale Domese “Pulenta e Sciriuii”, che ha riunito numerose associazioni e un folto pubblico.

L’iniziativa rientra nel progetto “Soccorso Sicuro – 9 defibrillatori ai Vigili del Fuoco del VCO”, promosso dal Cantante della Solidarietà, impegnato da anni nel diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione sanitaria attraverso la musica e la beneficenza.

Il defibrillatore consegnato a Baceno rappresenta il settimo dispositivo donato nell’ambito di questo progetto, a conferma del forte impegno condiviso per rendere sempre più capillare la rete di postazioni cardio-protette nel Verbano Cusio Ossola.

Durante la manifestazione, il presidente dell’Associazione Italiana Cuore Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, Marcello Segre, ha consegnato i premi “Messaggero del Cuore” a persone e associazioni che si sono distinte per il loro impegno nella cardioprotezione e nella formazione al primo soccorso.

Sono stati premiati Matibellula, CorriAmo per un Sorriso – sport & solidarietà, Avis Ossolana – Domodossola OdV e il pediatra Fabrizio Comaita, molto apprezzato in tutta la comunità per la sua sensibilità e il suo costante impegno sociale.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose realtà fondamentali per la sicurezza del territorio, tra cui la Squadra AIB e PC Domodossola ODV, il Soccorso Alpino Valdossola, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola, Avis Ossolana, Uildm Sezione Omegna, l’Associazione Vigili del Fuoco del VCO e tutti i volontari del Comitato Carnevale Domese.

L’evento è stato una straordinaria dimostrazione di unità, collaborazione e solidarietà, in cui istituzioni e cittadini hanno lavorato insieme per un obiettivo comune: salvare vite e rendere il territorio sempre più sicuro.

Il clima di entusiasmo e partecipazione ha reso la giornata un vero successo di gente e di cuore.

Grazie alla collaborazione tra associazioni, enti e volontari, la rete di cardioprotezione del VCO continua ad ampliarsi, garantendo una maggiore sicurezza per tutti i cittadini.

L’impegno dell’associazione “Vigezzo Ti Aiuta”, unito alla generosità del Cantante della Solidarietà, dimostra come la solidarietà possa trasformarsi in azioni concrete di prevenzione e tutela della vita.

Con la nuova donazione, il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Baceno entra ufficialmente nella rete dei presidi cardio-protetti del Verbano Cusio Ossola.

Questo traguardo conferma l’importanza della collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, uniti dal desiderio di costruire un territorio più sicuro, solidale e attento alla salute pubblica.