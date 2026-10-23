Kiwanis Domodossola, Angela Auciello è la nuova presidente

È Angela Auciello, notaio, la nuova presidente del Kiwanis Club di Domodossola per l’anno kiwaniano 2026/2027. La nomina è stata ufficializzata mercoledì 14 ottobre, all’Hotel Corona di Domodossola, in occasione della cerimonia del “Passaggio della Campana”, alla presenza di numerosi soci e del luogotenente governatore della Divisione 17, l’avvocato Marco Milan.

Il passaggio di consegne è avvenuto tra il vicepresidente Sandro Trocchi e la nuova presidente, che ha ringraziato i soci per la fiducia accordatale. Insieme al vicepresidente, Auciello ha inoltre espresso stima e gratitudine nei confronti del presidente uscente Federico Spinozzi, sottolineando il lavoro svolto e l’impegno e la determinazione dimostrati negli anni alla guida del Club.

L’attività del Kiwanis Domodossola proseguirà nel solco dell’attenzione ai più giovani, attraverso il sostegno a progetti sul territorio e iniziative in ambito scolastico, con particolare riguardo alle esigenze dei ragazzi. Per il nuovo anno kiwaniano, Angela Auciello ha scelto anche la squadra che la affiancherà nella gestione del Club. Il Consiglio direttivo sarà composto da Franco Parlanti, Marcello Bologna, Patrizia Giozza, Paolo Guastini, Giovanni Zoppetti, Andrea Mazzi e Gianmarco Iaria. Gli altri incarichi sono stati affidati a Danilo Preioni, che ricoprirà il ruolo di segretario, Silvia Parlanti, tesoriere, e Marco Iaria, cerimoniere. Sandro Trocchi assumerà invece l’incarico di past president.