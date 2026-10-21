Domodossola, torna "Ciak si parla!": una serata dedicata al mondo femminile

Prosegue a Domodossola la dodicesima edizione di "Ciak si parla!", la rassegna cinematografica promossa dall'associazione Terra Donna per affrontare temi legati al mondo femminile attraverso il cinema.
Il secondo appuntamento è in programma questa sera, mercoledì 21 ottobre, alle 20.45, in Cappella Mellerio, con la proiezione del film "Il concorso", diretto dalla regista britannica Philippa Lowthorpe e uscito nel 2020.
La pellicola racconta la storia di un gruppo di donne che, nella Londra del 1970, organizza una protesta per interrompere il concorso di bellezza Miss Mondo. Una vicenda che offre l'occasione per riflettere sul ruolo delle donne nella società, sugli stereotipi di genere e sulle battaglie per l'emancipazione femminile.
Attraverso la scelta dei film, la rassegna intende proporre momenti di confronto e sensibilizzazione su questioni che riguardano l'universo femminile, utilizzando il linguaggio cinematografico come punto di partenza.
L'ingresso alla serata è a offerta, con una quota base di 5 euro. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività dell'associazione Terra Donna.