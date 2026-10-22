Da Milano all'Etna e a Tirana, con le foto di Katiuscia Miglini e Maurizio Badà

Katiuscia Miglini e Maurizio Badà, entrambi soci de La Cinefoto, saranno i protagonisti della serata di venerdì 23 ottobre nella sede dell’associazione a Domodossola, in uno degli appuntamenti autunnali previsti.

Una passione condivisa che li ha portati. Proporranno un viaggio fotografico attraverso esperienze molto diverse tra loro, accomunate dalla curiosità e dalla voglia di osservare ciò che li circonda con occhi sempre nuovi.

Si comincia da Milano, e precisamente dall’Ortica, quartiere che negli ultimi anni ha trasformato i propri muri in una sorta di museo a cielo aperto. Qui gli autori hanno trascorso diverse giornate andando alla ricerca non solo dei grandi murales del progetto Or.Me – Ortica Memoria, ma anche degli scorci e delle strade nelle quali la storia del Novecento milanese viene letteralmente dipinta sui muri.

Sempre insieme, questa volta nel cuore di Milano, hanno poi puntato gli obiettivi sulle opere di Arnaldo Pomodoro, ospitate alle Gallerie d’Italia in occasione della mostra "Arnaldo Pomodoro. Una vita". Le fotografie non raccontano soltanto le sculture, ma cercano di cogliere il dialogo tra le opere, gli spazi monumentali delle Gallerie e la particolare atmosfera del percorso espositivo. Un modo, insomma, di fotografare l'arte attraverso un'altra forma d'arte.

Poi la coppia fotografica si divide. E cambia completamente lo scenario.

Katiuscia ci porta sull’Etna, dove lo scorso marzo ha partecipato a un’escursione fotografica. Qui niente eruzioni spettacolari né cieli minacciosi: il vulcano si presenta in una giornata limpida e serena, mostrando invece la sua dimensione più silenziosa e maestosa.

A chiudere la serata sarà invece Maurizio, con un breve reportage dedicato a Tirana. Poche immagini, rigorosamente in bianco e nero, nelle quali la capitale albanese viene raccontata lontano dalle cartoline e dai suoi aspetti più solari: strade immerse nella notte, luci, ombre, architetture e presenze appena accennate costruiscono l’atmosfera sospesa e quasi cinematografica di una Tirana noir, cupa e suggestiva.