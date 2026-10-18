Pro Loco Villadossola in assemblea per rinnovare il direttivo

È in programma venerdì 23 ottobre, alle 20.30 a Villadossola, l’assemblea della Pro Loco chiamata a rinnovare le cariche sociali. È infatti giunto a scadenza il mandato dell’attuale consiglio direttivo, presieduto da Paolo Russomanno, già al secondo mandato alla guida dell’associazione.

In vista dell’appuntamento, il presidente traccia un bilancio degli ultimi tre anni, segnati dal tentativo di ampliare l’offerta di manifestazioni e di migliorare gli eventi ormai consolidati. "Abbiamo cercato di proporre diverse iniziative, confermando lo street food e introducendo anche nuove formule, come quello dedicato alla pizza - spiega Russomanno -. Particolare attenzione è stata riservata alla festa patronale di San Bartolomeo, uno degli appuntamenti centrali per Villadossola. Abbiamo cercato di migliorarla sia dal punto di vista delle attrezzature e della logistica, sia per quanto riguarda l’offerta degli spettacoli e la loro qualità".

Un lavoro portato avanti in un contesto che, accanto alle opportunità, ha presentato anche nuove difficoltà organizzative. Nel corso del triennio la Pro Loco ha accolto nuovi soci e volontari, ma ha dovuto fare i conti con un aumento degli adempimenti burocratici e delle responsabilità legate alla gestione delle attività.

"Abbiamo dovuto iscriverci al Terzo settore e attenerci a una serie di norme, anche in materia di sicurezza. È stato un percorso impegnativo e non sempre semplice", osserva il presidente.

Attualmente le tessere della Pro Loco di Villadossola sono circa 70. Il numero di persone che partecipano concretamente all’organizzazione delle iniziative è tuttavia più contenuto: come accade in molte realtà associative, i volontari effettivamente attivi rappresentano circa un terzo dei soci.

L’assemblea del 23 ottobre sarà quindi l’occasione per definire la nuova squadra chiamata a guidare l’associazione e a programmare le attività future. Russomanno auspica soprattutto un ricambio generazionale, con l’ingresso di giovani disposti a mettersi in gioco e a portare nuove idee ed energie.

"Mi auguro che arrivino nuove forze, soprattutto giovani, con entusiasmo e voglia di fare - conclude -. Da parte mia, confermo la disponibilità a continuare a lavorare per la Pro Loco".