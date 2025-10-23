Gli eserciti di Svizzera e Francia si esercitano al Sempione

Gli eserciti svizzero e francese al confine con l’Italia. Nessuna guerra, ma una delle tante esercitazioni che questa volta vedono coinvolte sia la Svizzera che la Francia.

Si terranno sia nei Grigioni che in Vallese tra ottobre e novembre. In azione alcune formazioni di blindati e d'artiglieria impegnati sulle piazze di tiro di Hinterrhein (Grigioni) e del Sempione (Vallese). Quindi, al confine con l’Ossola. Al Sempione si eserciteranno i militari dell’Esagono del 40esimo reggimento d’artiglieria e del 93esimo d’artiglieria di montagna, assieme al gruppo d’artiglieria 1 elvetico.

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps) spiega che sono previsti spostamenti di truppa e di veicoli militari, spostamenti effettuati su strade sotto la scorta della polizia militare.