 / Associazioni

Associazioni | 22 ottobre 2026, 15:08

Alla scoperta dei funghi con il Cai Vigezzo: sabato doppio appuntamento a Buttogno

Un’escursione nei boschi per i giovani dagli 8 ai 17 anni e una serata divulgativa aperta al pubblico con l’esperto Roberto Paniz

Centro visita del Parco Val Grande a Buttogno

Centro visita del Parco Val Grande a Buttogno

Doppio appuntamento sabato per il Cai Vigezzo. Alle 20.30, presso il Centro visita del Parco Val Grande, a Buttugno, verrà organizzata una serata speciale per avvicinarsi al mondo dei funghi, imparare a conoscere le principali caratteristiche e scoprire tante curiosità interessanti. Attraverso immagini, spiegazioni e racconti, si andrà ad esplorare le diverse specie, i loro habitat, il ruolo fondamentale che svolgono in natura e le particolarità che li rendono così affascinanti. Relatore sarà Roberto Paniz,  socio del Cai Vigezzo, dell’Associazione Micologica Bresadola e dell’Associazione Antares di Legnano. 

Sempre Roberto Paniz, nel pomeriggio, condurrà i ragazzi e bambini dell’Alpinismo Giovanile delle sezioni di Vigezzo, Varzo, Domodossola e Villadossola lungo un facile giro nei boschi sulle alture di Buttogno, alla scoperta, “dal vivo” dei funghi. In questo caso la partecipazione è rivolta ai giovani dagli 8 ai 17 anni iscritti alle attività di Alpinismo Giovanile (maggiori informazioni presso le quattro sezioni).

Marco De Ambrosis

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore