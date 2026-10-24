Antrona, inaugurata una targa in memoria di Norma Cossetto

Una targa in memoria di Norma Cossetto è stata inaugurata nella mattinata di sabato 24 ottobre ad Antrona, nell'ambito della campagna provinciale "Un ricordo per Norma", promossa dal Comitato 10 Febbraio di Verbania.
Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Franco Borsotti, il vicepresidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola Rino Porini, il presidente del Comitato 10 Febbraio Verbania Fabio Volpe e il vicepresidente Francesco Sirtori.
L'iniziativa rientra nel progetto che il comitato sta portando avanti nei comuni del Vco per mantenere viva la memoria di Norma Cossetto, giovane istriana uccisa nel 1943 e divenuta uno dei simboli delle vittime delle foibe.
Durante la cerimonia, il sindaco Borsotti ha ricordato la figura di Cossetto, soffermandosi anche sulla violenza subita dalla giovane. Il vicepresidente della Provincia Porini ha invece espresso il proprio apprezzamento per le attività di commemorazione promosse dal comitato sul territorio.
Il presidente Fabio Volpe ha sottolineato la crescente adesione dei comuni della provincia alla campagna "Un ricordo per Norma", che prosegue con nuove iniziative dedicate alla memoria storica.
A conclusione dell'inaugurazione, il vicepresidente Francesco Sirtori ha deposto una rosa bianca in ricordo di Norma Cossetto, ringraziando l'amministrazione comunale per aver aderito al progetto.