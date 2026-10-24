Don Renato Sacco in terra fiorentina per la campagna ‘’Sollèvati’

Ci sarà anche don Renato Sacco, esponente di Pax Christi e vicario parrocchiale di Villadossola, alla due giorni di Firenze dove, oggi e domani, partirà la campagna ‘’Sollèvati’’ per dire ‘’no’ alle guerre.

‘’ Vogliamo educare a costruire la Pace, non a uccidere i nostri simili! Da questa convinzione nasce l’impegno quotidiano delle realtà aderenti alla rete nel diffondere capillarmente la cultura della Pace e della Nonviolenza’’ spiegano gli organizzatori. Che aggiungono. ‘’La campagna “Sollèvati” vuole favorire, ma soprattutto garantire, l'obiezione di coscienza per i ragazzi diciassettenni, i quali ogni anno vengono inseriti nelle liste di leva dei Comuni di residenza, tramite la sottoscrizione di personali lettere di obiezione di coscienza, da inviare alla sindaca o al sindaco del proprio Comune’’.

Oltre a don Renato Sacco interverranno esponenti di associazioni e movimenti, ma anche relatori quali Antonio De Lellis e Andrea Maccari di Pax Christi; Laura Cioni, vicesindaca di Impruneta; Piero Puccio sindaco di Capaci, che per primo in Italia ha messo in pratica la proposta della campagna “Sollèvati”.