Le previsioni meteo per il fine settimana

Freschino sabato, domenica netto rialzo delle temperature. “Sabato – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - avremo altre incursioni da ovest limitatamente all'arco alpino, mentre da domenica la netta espansione dell'anticiclone con centro su Gibilterra porterà anche ad un considerevole rialzo dello zero termico fino a circa 4000 m e cieli sereni su tutta la regione”.

SABATO 24 OTTOBRE 2026

Nuvolosità: cielo ben soleggiato sulle pianure con transito di nubi alte, più spesse nel pomeriggio. Sulle Alpi cumuli da sbarramento in sconfinamento dalle creste fino alle medio-alte valli. Precipitazioni: debole nevischio sui settori alpini di confine al mattino. Quota neve sui 1200-1800 m. Zero termico: in lieve calo al primo mattino sui 1800-1900 m, poi stazionario a nord e in rialzo a sud fino a 2200-2300 m. Venti: sulle Alpi nordoccidentali tra moderati e forti, in attenuazione dalle ore centrali, sull'Appennino settentrionali moderati. In pianura e collina generalmente deboli settentrionali. Estese condizioni di Foehn al mattino nelle valli nordoccidentali fino alle pianure del Torinese e Canavese.

DOMENICA 25 OTTOBRE 2026

Nuvolosità: addensamenti sui rilievi alpini, altrove irregolarmente nuvoloso con nubi medio-alte. Generale diminuzione della nuvolosità nel pomeriggio con ancora estesi addensamenti da sbarramento sulle Alpi. Precipitazioni: deboli sui settori alpini di confine al mattino, in estensione fino alle zone di media valle nelle ore centrali. Quota neve intorno ai 1300-1600 m al mattino sulle Alpi settentrionali, in rapido rialzo fino oltre i 2300 m. Zero termico: in rapido e marcato rialzo a partire da sud-ovest fino a 3500-3600 m, sui 3100-3200 m a nord. Venti: moderati o localmente forti da nord-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, orientali altrove. Raffiche forti per Foehn sulle creste alpine, rinforzi nelle vallate adiacenti. Generale attenuazione della ventilazione nel corso della giornata.