"Suite col morto", uno spettacolo a sostegno di progetti educativi per minori in difficoltà

Risate, equivoci e solidarietà si intrecciano nel festival "Le vibrazioni del cuore", l'evento teatrale organizzato dal Kiwanis Club Domodossola in collaborazione con il Gruppo Tosco Marmi.

Venerdì 24 ottobre alle 21.00, il teatro La Fabbrica di Villadossola ospiterà "Suite col morto", commedia brillante scritta da Paolo Tollini e interpretata dalla Compagnia Teatrale Lalö, con la regia di Armando Lopardo.

La commedia, ambientata nella tranquilla città di Brighton, racconta le avventure tragicomiche dei fratelli Swan, alle prese con l'eredità di un ricco zio. Tra le mura di una suite d'hotel si susseguono malintesi esilaranti, paradossi e colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso fino al finale a sorpresa.

Sul palco si alterneranno undici attori: Sonia Biffi, Angela Tripodi, Paola Campini, Benedetta Roberti, lo stesso Paolo Tollini, Giuseppe Bruno, Mauro Polli, Mauro Belli, Mario Stelitano, Angelo Pavan e Fedele Cappelletti. Le luci e l'audio sono curati da Emanuele Frangioni. La compagnia si è avvalsa della collaborazione con studio danza “L’Arabesque”.

"Il teatro è sempre stato la mia grande passione fin da quando, studente universitario, amavo intrattenere gli amici recitando Shakespeare sul treno che ci portava da Domodossola a Milano", racconta Paolo Tollini, autore e attore dello spettacolo. "Dopo trentotto anni sulle scene, ho voluto mettermi alla prova scrivendo per la nostra compagnia. Mi piacciono le commedie brillanti, quelle che strappano le risate al pubblico, ed oggi ce n'è davvero bisogno."

L'iniziativa ha un importante scopo solidale: l'intero ricavato della serata sarà destinato a progetti educativi e di sostegno per minori in difficoltà, in linea con la missione del Kiwanis Club Domodossola.