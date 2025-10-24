“Il Silenzio tra le braccia di un Castagno”: il viaggio spirituale di Luigi Fradelizio tra Natura e Amore

Il silenzio della montagna si trasforma in parola, musica e memoria nello spettacolo “Il Silenzio tra le braccia di un Castagno”, scritto e interpretato da Nicol Quaglia, con le musiche originali di Lucia Puricelli.

L’evento, parte del progetto “Caveau Arte e Benessere”, andrà in scena sabato 25 ottobre alle ore 20.00 e domenica 26 ottobre alle ore 17.30 presso Domocentro, in Corso Dissegna 6/8 a Domodossola (VB).

Lo spettacolo è prodotto da Ctf Ossola e I Sentieri degli Spalloni, in collaborazione con Il Caveau e Domocentro, all’interno della rassegna Teatro Caveau.

La storia vera di Luigi Fradelizio

“Il Silenzio tra le braccia di un Castagno” racconta una storia vera, quella di Luigi Fradelizio, uomo semplice e profondo, legato alla sua montagna e al mondo naturale che lo circondava.

Il suo viaggio parte dall’Alpe Cravariola e si snoda tra boschi, pascoli e silenzi antichi, fino a diventare un cammino spirituale. È un percorso che parla alla parte più intima di ognuno di noi, dove il confine tra uomo, animale e natura si dissolve in un unico abbraccio. La sua vita — e la sua morte — si trasformano così in simboli di qualcosa di eterno e universale: l’Amore.