Vagna in festa per l'annuale raduno degli Alpini

Festa a Vagna per l’annuale raduno del gruppo Alpini, che si terrà domenica 26 ottobre. La giornata ha inizio alle 9.00 con il ricevimento delle autorità e delle rappresentanze nella sede del gruppo. Alle 10.15 la partenza del corteo verso il monumento ai caduti, dove si terrà l’alzabandiera. Alle 10.30 la messa in ricordo dei caduti e dei soci e, al termine, la deposizione di una corona d’alloro al monumento. A seguire un momento conviviale con un rinfresco nella sede del gruppo alpini. Alle 13.00 ci si sposta a premia, al ristorante Minoli, per il pranzo.