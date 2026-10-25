Un progetto da 2 milioni per il rifacimento del ponte sulla Goglio-Devero

La giunta comunale di Baceno ha dato il via all’iter per la verifica ambientale legata al progetto di demolizione e ricostruzione del ponte sulla strada provinciale 74 Baceno-Goglio, in località Goglio, all’altezza del bivio per la frazione Esigo.

L’intervento, promosso dalla provincia del Verbano Cusio Ossola, prevede la sostituzione dell’attuale ponte e la realizzazione delle opere di raccordo stradale necessarie a migliorare la viabilità della zona. Il nuovo attraversamento sarà spostato leggermente verso monte rispetto a quello esistente, attualmente soggetto a limitazioni al traffico.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 2,15 milioni di euro, richiede una variante urbanistica semplificata per garantire la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione comunale. Nei mesi scorsi sono già stati acquisiti i pareri favorevoli dei diversi enti coinvolti, tra cui Arpa Piemonte e i competenti settori della regione Piemonte. La Giunta ha quindi attivato l’Organo Tecnico competente per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, passaggio necessario per proseguire l’iter autorizzativo dell’opera.



Una volta completate le procedure e conclusa la conferenza dei servizi, il progetto dovrà tornare all’esame del consiglio comunale per l’approvazione definitiva.