Ricordato l'eccidio della funivia di Goglio

La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti che domenica hanno preso parte alla manifestazione per l'82esimo anniversario dell'eccidio di Goglio, frazione di Baceno. Qui, il 17 ottobre del 1944, le truppe tedesche uccisero quattro giovani partigiani: Giorgio Fossa di 17 anni, Gaudenzio Pratini di 20 anni, Giuseppe Conti di 21 anni e Giuseppe Faccioli di 32 anni .

La manifestazione ha avuto come principali protagonisti alcuni studenti del liceo Fermi di Arona, che hanno vinto il concorso dedicato ai temi della Resistenza promosso dalla Regione Piemonte.

La ricerca ha avuto come esito un podcast dedicato all'eccidio e, soprattutto, un approfondimento della figura del partigiano e artista Angelo Bersani del Devero, che ha legato la sua memoria alla commemorazione di quel tragico evento.

Il sindaco di Baceno, Andrea Vicini, ha letto uno scritto arrivato dalla Puglia, testo redatto da un parente di uno dei sopravvissuti all'eccidio, col quale sono stati rivissuti quei momenti tragici che costarono la vita a 4 partigiani.