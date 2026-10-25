Premia rinnova i bonus per residenti, famiglie e studenti

Il comune di Premia conferma anche per il 2026 il pacchetto di contributi a sostegno della popolazione residente, con aiuti economici destinati a famiglie, studenti, nuove coppie e neonati.

Tra le misure previste figurano il bonus residenza in montagna da 100 euro annui per ogni residente, il contributo di 750 euro all’anno per i nuovi nati fino ai tre anni di età e il bonus nuove coppie da 300 euro annui. Previsti inoltre aiuti per gli studenti universitari, agevolazioni sulla mensa scolastica, il rimborso del 50% degli abbonamenti per il trasporto degli studenti e il servizio scuolabus gratuito per gli alunni delle scuole del territorio.

Per ottenere i contributi sarà necessario presentare apposita domanda entro il 30 ottobre. Tra i requisiti richiesti figurano la residenza continuativa a Premia dal 30 ottobre 2025 e il mantenimento della stessa fino al 31 dicembre 2026. Le erogazioni saranno effettuate entro la fine dell’anno.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio protocollo del comune, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00.