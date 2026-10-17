A Goglio la commemorazione dell'eccidio dei partigiani

Il 18 ottobre a Goglio si terrà la commemorazione in ricordo dell’eccidio dei partigiani nella funivia avvenuta alla fine della Repubblica dell’Ossola nel 1944 in Valle Antigorio.

La celebrazione dell'82° anniversario del dramma della funivia di Goglio, per ricordare i quattro partigiani che mentre tentavano di raggiungere la Svizzera caddero sotto il fuoco tedesco, inizia alle 10.00 con il ritrovo sul piazzale della funivia, mentre alle 10.30 ci sarà l'incontro con le autorità civili e militari.

Alle 11.15 è prevista l'orazione ufficiale tenuta dagli studenti del Liceo Fermi di Arona, che hanno vinto l'edizione 2025 e 2026 del concorso regionale di Storia contemporanea, con un podcast dedicato ad Angelo Bersani, noto come Angelo del Devero, e all'eccidio di Goglio.

Seguirà la visita alla stazione della funivia trasformata in museo per ricordare i caduti: Giorgio Fossa di 17 anni, Gaudenzio Pratini di 20 anni, Giuseppe Conti di 21 anni e Giuseppe Faccioli di 32 anni. Alle 12.30 è previsto il pranzo alla trattoria Cistella. Alle 16.00 la visita a Megolo all'esposizione delle opera del pittore e partigiano Angelo del Devero.