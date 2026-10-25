Quel “Teorema” nato a Macugnaga

"Teorema", la più conosciuta canzone del cantautore comasco Marco Ferradini è nata a Macugnaga nel 1981. Lo ha raccontato lo stesso Ferradini, nei giorni scorsi, durante il "Roxi bar" di Red Ronnie. Nel corso della trasmissione tv, dove l’artista si è esibito cantando alcuni dei suoi brani più celebri – e tra questi, per l’appunto, “Prendi una donna, trattala male, scrivile canzoni d’amore...” – l’aneddoto che coinvolge la Valle Anzasca è riemerso dai ricordi lontani nel tempo.

45 anni fa, reduce da una dolorosa rottura sentimentale, Ferradini si rifugiò in montagna, a Macugnaga, nel tentativo di superare il momento difficile. Lì, insieme all’amico e paroliere Herbert Pagani, nacque "Teorema", una sorta di “inno” cantato ancora oggi dalle giovani generazioni, che verrà poi inserita nel Qdisc intitolato “Schiavo senza catene”. Ferradini al Roxi bar (che va in onda, in replica, anche su Rai San Marino): “Eravamo isolati, in una baita senza televisione e lontani dalla città. Pagani diede forma alle parole del brano, trasformando lo sfogo di un uomo ferito in una riflessione cinica ma ironica sulle dinamiche di potere e attrazione all’interno di una coppia”.