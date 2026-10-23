"Ornamenta", un fine settimana di appuntamenti alla scoperta della mostra

Un fine settimana alla scoperta dei segreti e dei significati nascosti dei gioielli. È quello in programma a Domodossola il 24 e 25 ottobre, con una serie di appuntamenti speciali legati alla mostra “Ornamenta”, attualmente in corso a Palazzo San Francesco.

Si inizia sabato 24 ottobre alle 16.00 all’ex Cappella Mellerio con una conferenza di approfondimento con la storica dell’arte e studiosa di gioielli Silvia Malaguzzi. L'incontro offrirà al pubblico una chiave di lettura unica sul "linguaggio segreto" degli ornamenti preziosi attraverso il tempo.

Domenica 25 ottobre, invece, due visite guidate alla mostra “Ornamenta”. La prima alle 10.30 con Silvia Malaguzzi e il curatore Federico Troletti; alle 15.30 una seconda visita con l’accompagnamento del curatore della mostra.

Venerdì 23 ottobre, come ogni settimana, si svolgerà alle 16.00 una visita guidata a tema “Tesori di famiglia”, in cui il pubblico è invitato a partecipare portando degli oggetti legati agli ornamenta.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338 5029591 o l’indirizzo info@museicivicidomodossola.it.