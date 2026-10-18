Il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco celebra il ventennale

Il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco celebra i suoi primi 20 anni di attività. Per l’occasione, il Parco Nazionale Val Grande, che lo gestisce, organizza un fine settimana di eventi tra racconti d’eccezione ed esperienze sul campo.

Sabato 24 ottobre archeologi, geologi e archeobotanici che hanno studiato nel tempo i reperti vigezzini tornano a Malesco per dare voce al patrimonio del museo in un convegno curato da Paro Nazionale Val Grande con il coordinamento scientifico della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Dalla pietra ollare al legno, dalle ceramiche ai vetri, dai metalli agli ornamenti fino alle antiche monete: ogni reperto – anche il più semplice – se interpellato con cura, sa svelare infinite storie del nostro passato, che per l’occasione verranno raccontate. L’evento si svolgerà al cinema teatro di Malesco a partire dalle 9.30. Intervengono diversi esperti: Giovanni Capulli, Lucia Mordeglia, Nadia Bottalla Buscaglia, Fabio Copiatti, Sila Motella De Carlo, Maurizio Castoldi, Fabio Spagiari, Angelo Moro. A seguire, pausa pranzo con catering. Dalle 14.30 la seconda parte del convegno con Flavia Butti, Gabriella Tassinari, Giuseppina Spagnolo, Elena Poletti Ecclesia, Stefania Ratto, Angela Deodato, Anna Lorenzatto, Elisa Lanza, Francesca Garanzini, Paola Comba e Federico Barello. L’ingresso è libero; è gradita la prenotazione all’indirizzo museomalesco@gmail.com.

Domenica 25 ottobre, invece, un tuffo nel passato con le postazioni di archeologia sperimentale, per riscoprire da vicino i gesti e i segreti dell’artigianato più antico: tessitura, ceramica, coniazione delle monete, lavorazione del legno, sbalzo dei metalli, armi storiche e tiro con l’arco. La giornata prosegue all’aria aperta con una suggestiva passeggiata tra pietra ollare e archeologia rupestre, accompagnati dalle Guide del Parco Nazionale Val Grande. Appuntamento alle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 in piazza Ettore Romagnoli (in caso di maltempo nella sede del museo). Dalle 10.30 alle 15.00, poi, un’escursione

tra pietra ollare e archeologia rupestre accompagnati dalle Guide Ufficiali del Parco in una suggestiva escursione alla scoperta del Sasso Scivolone, antico masso legato a riti propiziatori della fertilità, e il Sas d’la lesna, caratterizzato dalle incisioni a coppelle. L’intera iniziativa è gratuita. Per l’escursione è richiesta la prenotazione scrivendo a promozione@parcovalgrande.it.