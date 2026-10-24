Brahms e Wagner protagonisti del concerto dell'Harmonie Ensemble

La musica di Johannes Brahms e Richard Wagner sarà protagonista del prossimo appuntamento della stagione concertistica della Fondazione Paola Angela Ruminelli e dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli. Sabato 24 ottobre alle 21, nell'auditorium della scuola media G. Floreanini di Domodossola, è in programma il concerto "Brahms e Wagner, un vento di passioni", con l'Harmonie Ensemble diretto da Alessandro Maria Carnelli.

La serata proporrà un viaggio nella musica romantica dell'Ottocento attraverso due compositori che, durante la loro vita, furono spesso considerati rappresentanti di visioni musicali ed estetiche differenti. L'obiettivo del concerto è quello di mettere in dialogo i loro linguaggi, valorizzandone le caratteristiche e le diverse sensibilità espressive.

Il programma prevede l'esecuzione di due composizioni nelle rispettive versioni originali per piccoli organici strumentali: la Serenata n. 1 in re maggiore, op. 11 di Johannes Brahms, nella versione per nove strumenti, e l'Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, per tredici strumenti.

La Serenata di Brahms, inizialmente concepita come composizione da camera e successivamente trascritta per orchestra, rappresenta una delle prime esperienze sinfoniche del compositore tedesco. L'opera rivela già alcuni elementi che caratterizzeranno la sua produzione successiva, con influenze riconducibili a Beethoven e Schumann.

L'Idillio di Sigfrido di Wagner è invece una composizione cameristica legata alla sfera personale del musicista, scritta in occasione della nascita del figlio e caratterizzata da temi musicali ripresi dall'opera Sigfrido.

Sul palco si esibiranno tredici musicisti dell'Harmonie Ensemble, con Marco Rainelli al flauto, Antonio Palumbo all'oboe, Simone Margaroli e Stefano Palli ai clarinetti, Luca Barchi al fagotto, Davide Citera e Francesca Mosca ai corni, Matteo Macchia alla tromba, Simone Broggini e Silvia Arfacchia ai violini, Ludovico Matteo Carangi alla viola, Sofia Paris al violoncello e Alessio Depaoli al contrabbasso.

A dirigere l'ensemble sarà Alessandro Maria Carnelli, musicista che ha diretto in importanti sedi concertistiche italiane ed europee, tra cui il Musikverein di Vienna, e che collabora con l'Orchestra da Camera di Mantova.

Il concerto è a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L'appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle 21 nell'auditorium della scuola media G. Floreanini di Domodossola.