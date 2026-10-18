“Rose bianche d’inverno”, a Domodossola uno spettacolo sulla Resistenza

Venerdì 23 ottobre alle 21.00 a Domodossola, nel teatro del Collegio Mellerio Rosmini dedicato al compianto don Tullio Bertamini, andrà in scena lo spettacolo “Rose bianche d’inverno”, su sceneggiatura dei professori Maurizio D’Andrea e Silvana Pirazzi, per la regia di Cinzia Cirillo.

“Si tratta di una pièce originale – spiega Silvana Pirazzi - che racconta l’azione di resistenza cristiana al Nazismo, operata da un gruppo di studenti dell’Università di Monaco di Baviera, guidati dai fratelli Scholl. La scelta di quella data non è casuale, dato che proprio il 23 ottobre cade l’82° anniversario della fine della Repubblica Partigiana dell’Ossola, che dopo 40 luminosi giorni di libertà ha eroicamente pagato il suo tributo di sangue alla causa di emancipazione dall’oppressione del regime più sanguinario che la storia del Novecento ricordi”.

Lo spettacolo, che gode del patrocinio del Museo Partigiano “Alfredo Di Dio” di Ornavasso, è il risultato del progetto teatrale del liceo Cavalieri di Verbania per l’anno scolastico 2025-26, curato da Cinzia Cirillo, verbanese laureata in drammaturgia al Dams di Bologna e attualmente dipendente dell’ufficio scolastico della provincia del Vco.

I professori domesi D’Andrea e Pirazzi, che insegnano al liceo Cavalieri, collaborano da anni con la regista e per due volte hanno portato la loro scuola agli onori delle cronache della capitale, vincendo due primi premi nazionali al concorso di teatro-scuola “Michele Mazzella” al teatro Ghione di Roma.