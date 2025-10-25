Borgo Ticino senza freni, Findomo travolta 88-69

Lo aveva detto Francesco Petricca alla vigilia, e cosi' è stato. Troppo forte la corazzata Borgo Ticino in questo momento per una Findomo in ri-costruzione. Ieri sera non c'è stata partita: 88-69 il finale a favore dei ragazzi di Brivio, che hanno chiuso i conti in anticipo, con il fuoco incrociato del primo quarto, chiuso sul 31-13. Il margine di vantaggio è cresciuto fino a sfiorare i trenta punti( 53-30 al 20'), mentre nel secondo tempo c'è stato più equilibrio, anche se i padroni di casa hanno gestito con sicurezza il punteggio. Tra le fila degli Spaccalegna tanti giocatori in doppia cifra: il top scorer è stato Cressati con 13 punti. Per i granata 24 del solito Realini, 14 di Cerutti e 12 di Frank. Negli altri anticipi del venerdi sera, vittorie di Galliate sul parquet dell'Universal e di Novara con l'Unisport.
In Breve
sabato 25 ottobre
giovedì 23 ottobre
lunedì 20 ottobre
lunedì 13 ottobre
venerdì 10 ottobre
lunedì 06 ottobre
sabato 04 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Domodossola
Sanità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?