Borgo Ticino senza freni, Findomo travolta 88-69

Lo aveva detto Francesco Petricca alla vigilia, e cosi' è stato. Troppo forte la corazzata Borgo Ticino in questo momento per una Findomo in ri-costruzione. Ieri sera non c'è stata partita: 88-69 il finale a favore dei ragazzi di Brivio, che hanno chiuso i conti in anticipo, con il fuoco incrociato del primo quarto, chiuso sul 31-13. Il margine di vantaggio è cresciuto fino a sfiorare i trenta punti( 53-30 al 20'), mentre nel secondo tempo c'è stato più equilibrio, anche se i padroni di casa hanno gestito con sicurezza il punteggio. Tra le fila degli Spaccalegna tanti giocatori in doppia cifra: il top scorer è stato Cressati con 13 punti. Per i granata 24 del solito Realini, 14 di Cerutti e 12 di Frank. Negli altri anticipi del venerdi sera, vittorie di Galliate sul parquet dell'Universal e di Novara con l'Unisport.