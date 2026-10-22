Malesco, il Museo della Pietra Ollare compie 20 anni: due giornate tra archeologia ed escursioni

Il Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco festeggia vent'anni di attività con un fine settimana dedicato alla storia e alle tradizioni della Valle Vigezzo. Sabato 24 e domenica 25 ottobre il Parco Nazionale della Val Grande, che gestisce la struttura, organizza una serie di iniziative gratuite per avvicinare il pubblico al patrimonio archeologico del territorio.

Il programma prenderà il via sabato con "La parola agli esperti", un convegno che riunirà archeologi, geologi e archeobotanici impegnati negli anni nello studio dei reperti rinvenuti in Valle Vigezzo. Attraverso gli interventi degli specialisti saranno approfonditi diversi aspetti della vita delle comunità del passato, dalle attività quotidiane agli scambi commerciali, fino all'utilizzo delle risorse naturali.

Al centro degli incontri ci saranno i materiali conservati nel museo, tra cui oggetti in pietra ollare, legno, ceramica, vetro e metallo, oltre a monete, ornamenti e strumenti di lavoro. Il convegno si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. La partecipazione è gratuita, con prenotazione all'indirizzo museomalesco@gmail.com.

Domenica 25 ottobre sarà invece dedicata alla scoperta delle antiche tecniche di lavorazione, attraverso postazioni di archeologia sperimentale. I partecipanti potranno conoscere da vicino attività come la tessitura, la lavorazione del legno e della ceramica, la battitura delle monete e la decorazione dei metalli a sbalzo. Saranno inoltre proposte dimostrazioni legate alle armi e al tiro con l'arco.

La giornata comprenderà anche due escursioni accompagnate dalle Guide Ufficiali del Parco Nazionale della Val Grande, alla scoperta delle testimonianze archeologiche presenti nel paesaggio vigezzino.

La prima partenza è prevista alle 10.30, con un itinerario dedicato al Sasso Scivolone, un antico masso associato a rituali propiziatori della fertilità. Alle 15 sarà invece possibile visitare il Sas d'la lesna, conosciuto per le incisioni a coppelle presenti sulla roccia. Entrambe le escursioni sono gratuite, ma richiedono l'iscrizione obbligatoria scrivendo a promozione@parcovalgrande.it.

Il ventennale rappresenta un'occasione per ripercorrere il lavoro di ricerca, conservazione e divulgazione svolto dal museo, che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per la conoscenza del patrimonio archeologico della Valle Vigezzo.