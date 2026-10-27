Prima Divisione, l’Architetti Green Solution Domodossola parte con una vittoria: 3-0 al Castelletto Ticino

Esordio vincente nel campionato di Prima Divisione per l’Architetti Green Solution Domodossola, che domenica ha superato in trasferta il Castelletto Ticino con un netto 3-0. Le ossolane hanno conquistato i primi tre punti della stagione imponendosi con i parziali di 16-25, 17-25 e 23-25.

Un risultato positivo per la formazione guidata dalla coppia Balzano-Fontanini, che punta a recitare un ruolo da protagonista nel campionato. La squadra può contare su un gruppo giovane, rinforzato dall’arrivo di Vanessa Filippini, atleta proveniente dalla Serie B2, e sul sostegno del nuovo partner Architetti Green Solution.

Nonostante il successo, la prestazione ha evidenziato alcuni aspetti da migliorare. Numerosi gli errori al servizio e le imprecisioni negli altri fondamentali, che hanno impedito alle domesi di esprimere con continuità il proprio gioco. Dopo due set controllati senza particolari difficoltà, nel terzo parziale il Castelletto Ticino ha approfittato di alcuni passaggi a vuoto delle ospiti, rendendo più combattuta la fase finale dell'incontro.

Al termine della gara, coach Balzano ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare: «Siamo contenti del risultato, ma consapevoli che occorre lavorare di più e più concentrate, perché dobbiamo e sappiamo giocare meglio di quanto visto ieri sera».

Per le ossolane non c'è molto tempo per preparare il prossimo impegno. Mercoledì 28 ottobre alle 20.30, al Palaraccagni di Domodossola, è in programma il derby contro l'Auxilium Villadossola, formazione a punteggio pieno dopo le prime due giornate.

Una sfida già interessante per misurare le ambizioni delle due squadre e per la quale la società invita tifosi e appassionati a sostenere le ragazze dagli spalti.