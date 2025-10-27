I cantieri attivi questa settimana sull'autostrada A26

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri nella settimana del 27 ottobre. Di seguito l’elenco completo delle modifiche alla viabilità.

Cantieri di chiusura in orario notturno:

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, della stazione di Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di lunedì 27 ottobre. In alternativa utilizzare la stazione di Casale Monferrato nord.

Chiusura dell’entrata, in direzione Genova, della stazione di Casale Monferrato sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di mercoledì 29 ottobre. In alternativa utilizzare la stazione di Casale Monferrato nord.

Deviazione obbligatoria in uscita da Alessandria sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di venerdì 31 ottobre. Uscita obbligatoria ad Alessandria sud e possibile rientro alla medesima stazione.

Chiusura dell’uscita, provenendo da Gravellona, e dell’entrata in direzione Genova della stazione di Alessandria sud dalle 22.00 alle 6.00 nella notte di sabato 1° novembre. In alternativa utilizzare la stazione di Novi Ligure.

Sulla D08 Gallarate-Gattico, chiusura tra Castelletto Ticino e Vergiate in direzione Milano dalle 22.00 alle 6.00 nelle notti di lunedì 27 e martedì 28 ottobre. Uscita obbligatoria a Castelletto Ticino e possibile rientro a Vergiate.

Cantieri di corsia unica permanente:

Tra allacciamento A26/D36 e Vercelli est in direzione Gravellona tra le pkm 111+700 e 115+800 in modalità permanente da lunedì 27 a giovedì 30 ottobre.

Tra Romagnano e Borgomanero in direzione Gravellona tra le pkm 151+000 e 153+600 in modalità permanente da lunedì 27 a martedì 28 ottobre.

Sulla D36 Stroppiana-Santhià, tra Vercelli ovest e allacciamento D36/A4 in direzione Santhià tra le pkm 23+000 e 24+100 in modalità permanente.

Tra allacciamento D36/A4 e Vercelli ovest in direzione Stroppiana tra le pkm 24+500 e 23+700 in modalità permanente.

Cantieri di deviazione di carreggiata:

Tra Carpugnino e Meina in direzione Genova tra le pkm 179+500 e 173+400 in modalità permanente da lunedì 27 ottobre a venerdì 7 novembre.

Tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova tra le pkm 189+900 e 181+000 in modalità permanente da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre.