''Col Villa una vittoria nettamente meritata. Il nostro obiettivo? I play off''

Il Bagnella consolida la sua posizione con un bel risultato al ’Poscio’ di Villadossola. Dove la squadra guidata da Ivan Sottini incamera punti e fiducia.

Ivan Sottini (tecnico della formazione cusiana ndr), il brutto gol preso dal Villa al 3’ vi ha spianato la partita....

‘’Certo, ma devo dire che la mia squadra ha meritato nettamente di vincere. Il Villa non ha fatto un tiro in porta e noi, al di là del loro errore, nel I tempo l’abbiamo ampiamente dominata. Il Villa difficilmente avrebbero potuto riprenderci perché abbiamo sempre tenuto noi il pallino del gioco, forse tranne 10-15 minuti del secondo tempo nei quali hanno giocato meglio ma anche lì non hanno creato molto’’.

Il Bagnella ha un Cabrini in più…

‘’Sì, vero! Ma ho una squadra che gioca con tutti gli elementi che ha a disposizione. Una squadra dove tutti giocano tutti e tutti possono andare in gol, come successo 8 giorni fa quando a segnare è stato un terzino, poi è normale che se in certe partite hai un Cabrini in più le cose cambiano…ìì

Ambizioni?

‘’Il nostro obiettivo sono almeno i play off’’.