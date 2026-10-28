Teatro nei Borghi, la rassegna si fa internazionale

È stata ufficialmente presentata la stagione 2026/2027 di “Teatro nei Borghi”, la rassegna promossa dalla compagniadellozio. Un festival che porta il teatro in diversi borghi e comunità dell’Ossola, dando vita ad un cartellone diffuso che vede protagonisti ospiti di rilievo nazionale, compagnia estere e produzioni locali.

Per la prima volta dalla nascita dei cartelloni di compagniadellozio, inoltre, quest’anno Teatro nei borghi assume il sottotitolo “Stagione teatrale internazionale delle Valli dell’Ossola”. “È sempre stato un obiettivo - spiegano dalla compagnia - quello di misurarsi con realtà che andassero ben al di là del territorio, per consentire a quest’ultimo di confrontarsi con il contesto esterno in un’ottica stimolante e di aggiornamento continuo per restare al passo coi tempi. Da questa edizione finalmente compagniadellozio ospiterà accanto ai propri spettacoli e a nomi celebri del panorama nazionale alcune compagnie estere (Francia e Svizzera) che porteranno una ventata di teatro europeo nel cartellone diffuso del territorio”.

Dopo l’apertura della stagione con Giobbe Covatta, Teatro nei borghi proseguirà il 20 novembre al cinema teatro comunale di Malesco con “I sogni son semiseri” della compagnia Teatro Lunaparco. Il 7 dicembre alla Kongresshaus di Macugnaga uno spettacolo di compagniadellozio, “Venti mancamenti - Due atti unici di Anton Checov”. Il 22 gennaio ci si sposta al Santuario della Madonna della Neve di Domodossola con “Canzoni per la pace - Dal medioevo ad oggi”, con Murmur Mori e Roberto Olzer. Il 20 febbraio, sempre a Domodossola ma nella chiesa della Cappuccina, la compagnia Aux Quatre Vents porta in scena “Don Quichotte”. Infine, il 6 marzo al teatro Alveare di Varzo Ottavia Piccolo è protagonista di “Donna non rieducabile”, scritto da Stefano Massini.