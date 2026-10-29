Macugnaga avrà una nuova ambulanza: raccolti oltre 90mila euro

Macugnaga avrà una nuova ambulanza dalla primavera 2027. La raccolta fondi promossa dall’associazione Ambulanza Macugnaga ha raggiunto il suo obiettivo, superando i 90mila euro necessari per acquistare un mezzo nuovo, adatto alle caratteristiche delle strade di montagna. La decisione è stata formalizzata all’unanimità dal consiglio direttivo nella seduta del 23 ottobre.

"Con immenso piacere e profonda gratitudine possiamo annunciare che abbiamo ufficialmente completato la raccolta fondi per l'acquisto della nostra nuova ambulanza - dice il presidente Manuele Bettoni -desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al risultato. Poter contare su un mezzo sicuro, prestante ed affidabile è indispensabile per la nostra attività e per la tempestività dei soccorsi".

La campagna era partita nel marzo 2025 e, accanto alle donazioni, ha coinvolto la comunità attraverso numerose iniziative: dalla vendita delle uova di Pasqua alla Festa del soccorso, con esercitazione e pranzo, dalle serate al Kongresshaus alla vendita di libri dedicati a Macugnaga. Attività diverse, accomunate dalla partecipazione di residenti, ospiti e frequentatori abituali della valle.

Il presidente rivolge un ringraziamento particolare al Gruppo Giovani Macugnaga, alle associazioni locali e ai comuni di Macugnaga e Calasca Castiglione, oltre che alle tantissime persone che hanno sostenuto economicamente il progetto.

Il nuovo mezzo sarà allestito dalla ditta Edm di Forlì su un Volkswagen Transporter T7. Si tratta di un veicolo compatto con trazione integrale 4x4, scelto proprio per rispondere alle esigenze operative di un territorio montano. L’ambulanza entrerà in servizio nella primavera del 2027, sostituendo quella attualmente utilizzata, in attività dal 2016.

Un rinnovo importante per un’associazione che dal 1994, aderente ad Anpas, rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria in valle. Sono 25 i volontari impegnati nel servizio, organizzato attraverso un telefono cellulare reperibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, per rispondere, compatibilmente con le disponibilità, alle richieste provenienti dal sistema di emergenza sanitaria 118.

Gli interventi effettuati sono mediamente un centinaio all’anno, spesso in collaborazione con i mezzi di soccorso avanzato, come l’elicottero, l’ambulanza medicalizzata e l’automedica, oppure con altri enti impegnati nelle emergenze, tra cui Soccorso Alpino, Soccorso Piste e Vigili del Fuoco.