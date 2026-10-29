“Libri fuori tema”: a Vogogna un viaggio tra storie e autori

L’associazione Il sogno di Giulietta di Vogogna organizza “Libri fuori tema”, un nuovo itinerario letterario diffuso sul territorio pensato per esplorare generi, storie e sensibilità differenti, creando occasioni spontanee di incontro, dialogo e confronto tra autori e lettori.

Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 30 ottobre alle 21.00 presso il Palazzo Pretorio di Vogogna, dove Sara Rattaro presenta il suo libro “Il vestito di mia madre. Storia di Teresa Mattei, antifascista”, edito da Sperling & Kupfer. L’autrice dialoga con Lorenzo Pavesi. Il libro racconta la figura di Teresa Mattei, partigiana, componente dell'Assemblea Costituente e attiva nella difesa dei diritti e delle libertà democratiche. La serata sarà arricchita dalla proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Pieve Vergonte dell’istituto comprensivo Bagnolini, dedicato alla storia e ai valori della Costituzione.

La rassegna “Libri fuori tema” riprenderà poi il 6 novembre presso Patrone a Domodossola con la presentazione di “Comprensorio Rossolago” di Chiara Moscardelli, in dialogo con Arianna Giannini Tomà nel corso di una serata con degustazione. Il 7 novembre a Palazzo Pretorio a Vogogna un incontro dedicato ai bambini: Vanessa Trapani presenta “Musolungo” in dialogo con Tiziana Amoroso. Il 14 novembre a Villa Biraghi Emilia Covini racconta la storia di Bertha Ringer e il suo libro, in dialogo con Ilaria Delbarba. Infine, il 21 novembre si torna a Palazzo Pretorio per la presentazione di “Quando la vita accade” di Alice Agnelli, in dialogo con Ottavia Borella.