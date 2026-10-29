Manovra, la Lega Giovani Vco: "Servono risposte concrete per il futuro dei ragazzi"

La Lega Giovani esprime soddisfazione per le misure rivolte alle nuove generazioni annunciate nell'ambito della manovra economica, sottolineando la necessità di sostenere i giovani nell'accesso al lavoro, alla casa e all'indipendenza economica. A intervenire sono il coordinatore federale Luca Toccalini, il coordinatore regionale piemontese Matteo Gagliasso e il coordinatore provinciale del Verbano Cusio Ossola Manuel Ricchi.

"Buone notizie dal Consiglio dei ministri per il futuro delle giovani generazioni. Tra le misure annunciate, sono particolarmente importanti gli interventi sugli affitti a canone concordato, il premio previsto per i lavoratori under 30 e il fondo previdenziale destinato ai nuovi nati, con un contributo statale a partire dal 2027. Sono provvedimenti che vanno nella direzione di sostenere concretamente i giovani, le famiglie e chi vuole costruirsi un futuro autonomo", dichiarano Toccalini e Gagliasso.

I due esponenti della Lega Giovani ribadiscono l'importanza di politiche capaci di offrire maggiori opportunità alle nuove generazioni, puntando sulla valorizzazione delle competenze e sull'autonomia personale ed economica.

"Come Lega crediamo che essere giovani non debba rappresentare uno svantaggio. Vogliamo un Paese in cui impegno, competenze e voglia di fare siano valorizzati, offrendo ai ragazzi strumenti concreti per affrontare le sfide del lavoro, della casa e della costruzione di una famiglia. Non bastano gli slogan: servono scelte politiche capaci di incidere davvero sulla vita quotidiana", aggiungono.

Sul fronte delle manifestazioni di protesta annunciate per venerdì 30 ottobre interviene invece Manuel Ricchi, coordinatore provinciale della Lega Giovani Vco, che rivolge una critica alle posizioni della sinistra.

"Mentre una parte della sinistra alimenta o cavalca le proteste, rischiando di alimentare aspettative senza indicare soluzioni concrete, noi scegliamo la strada della responsabilità. Ascoltiamo le difficoltà dei giovani, ma soprattutto lavoriamo per affrontarle con proposte e provvedimenti. Chi scende in piazza ha diritto di esprimere le proprie idee, ma ai ragazzi servono anche risposte concrete: opportunità di lavoro, accesso alla casa e maggiori prospettive di indipendenza", afferma Ricchi.

"La Lega Giovani vuole essere al fianco delle nuove generazioni, non limitarsi a inseguire il consenso nelle piazze. La differenza sta tutta qui: c'è chi punta sulla protesta e chi lavora per trasformare le esigenze dei giovani in risultati concreti", conclude il coordinatore provinciale.

Il movimento giovanile della Lega ribadisce così il proprio sostegno agli interventi annunciati dal Governo, ponendo al centro del dibattito le prospettive occupazionali e le condizioni necessarie per consentire ai giovani di costruire un percorso di autonomia.