A Malesco si presenta il libro sulle leggende delle nostre montagne

Appuntamento il 1° novembre al museo archeologico

Un tuffo nel passato, nei racconti e nelle tradizioni del nostro territorio. Sabato 1° novembre, presso la sala cinquecentesca del Museo Archeologico della Pietra Ollare di Malesco, avrà luogo alle 20.30, la presentazione del libro "Leggende delle Alpi Lepontine" di Aurelio Garobbio. Un libro che racchiude antichi racconti e antologia di leggende dei nostri monti. Per la presentazione della pubblicazione, il poeta e scrittore Davide Brullo dedicherà una stimolante introduzione; Camilla Bertolesi proseguirà con la lettura teatrale di due racconti e L'Antico Coro Vigezzino accompagnerà questo magico mondo di leggende alpine. Al termine un rinfresco con l’assaggio dei rinomati runditt. L’evento è ad ingresso gratuito.

