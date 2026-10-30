Una giornata di festa a Tappia con "Lo Pan Ner"

Ultima tappa nel Vco per “Lo Pan Ner”, la manifestazione transfrontaliera dedicata alla tradizione del pane di segale che per tutto il mese di ottobre ha coinvolto borghi e comunità dell’intera provincia. Sabato 31 ottobre appuntamento a Tappia, frazione di Villadossola, per una giornata all’insegna delle tradizioni e della condivisione.

Si inizia alle 12.00 con la sfornata del pane nero e del crescienzin, con possibilità di acquisto. Alle 13.00 gli assaggi del pane accompagnato a prodotti tipici locali e al tradizionale “caffè del pariulin”. Alle 14.30 una visita guidata alla chiesa di Tappia e un tour per le vie del paese, con visita al nuovo Museo Attività Agricola. Infine, dalle 15.00 la degustazione di vini prodotti dalla Cantina di Tappia di Corrado Zaretti (è gradita la prenotazione al numero 320 4880589).