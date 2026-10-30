Villadossola, critiche dalla minoranza per l'aumento delle tariffe Tari

Il gruppo di minoranza di Villadossola, Uniti per Villa, ha diffuso una nota relativa alle tariffe della tassa sui rifiuti applicata per l’anno 2026, registrando aumenti dei costi di cui il consiglio comunale aveva discusso nei mesi scorsi. Di seguito le parole dei consiglieri di minoranza.

“Durante il consiglio comunale del 28 luglio 2026 sono state portate in discussione, e approvate da parte della maggioranza, le modifiche alla Tari (la tassa rifiuti). I nuovi parametri proposti hanno la particolarità di aumentare il costo dei metri quadrati (mq) della superficie degli immobili, favorendo, al contempo, i nuclei familiari con numerosi componenti. Come Gruppo Uniti per Villa, in sede di discussione, avevamo ipotizzato un conseguente considerevole aumento dei costi per le persone sole, magari anziane, con appartamenti o case di notevole metratura. A tal proposito avevamo formulato alcuni esempi ed auspicato una modifica delle proposte della giunta. Avevamo inoltre chiesto di diminuire il totale complessivo della cifra da incamerare togliendo il contributo Conai che viene versato direttamente al comune di Villadossola. Non siamo stati ascoltati.

Sono arrivate le bollette e, tenendo conto che le pertinenze in mq si sommano all’appartamento, le conseguenze sono le seguenti:

A) Una persona sola alla Noga con 199 mq: la tariffa sale da € 221.04 (2025) a 260.95 (2026) con un più 18%.

B) Una persona sola in zona Peep con appartamento di 129 mq passa da 175,23 a 197,09 con un più 12,5%.

C) Una persona sola al Villaggio Sisma con 52 mq passa da 124,83 a 126,85 con un più 1,6%.

D) Una famiglia al Villaggio Sisma con due persone e 99 mq passa da 239,56 a 249,06 con un più 3,9%.

E) Una famiglia con quattro persone al Peep e 145 mq sale da 398,54 a 418,78 con un più 5%.

F) Una famiglia con due persone al centro e 276 mq passa da 375,69 a 438,79 con un aumento sulla tariffa del 16,8%.

G) Una famiglia con tre persone in centro e 279 mq passa da una tariffa di 448,50 a 516,70 con un più 15,2%.

Un’ultima annotazione: a Villa ci sono 6250 abitanti; il 31% sono ultrasessantacinquenni; le famiglie residenti sono 3066 e di queste il 36,6% sono composte da una sola persona; le famiglie composte da una sola persona ultrasessantacinquenne sono oltre 600. Nella seduta del consiglio comunale del 28 luglio 2026, il sindaco, a proposito delle nuove tariffe Tari aveva affermato: “Si sapeva che ci potevano essere degli aumenti, ma dalle proiezioni fatte gli aumenti erano veramente marginali”. Chissà cosa intendeva per marginali? Chissà se le persone quando si voterà la prossima volta si ricorderanno di questi aumenti?”.