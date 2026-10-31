Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato sole, domenica qualche nuvole. “Un promontorio di alta pressione si estende dal Marocco fino alla penisola scandinava, mentre una massa di aria più fredda in quota scende sull'Europa centrale arrivando fino al Mediterraneo. Questa configurazione – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte- determina sul Piemonte un flusso di correnti asciutte dai quadranti settentrionali in quota, che garantisce condizioni stabili per oggi, con la formazione di foschie e locali nebbie nelle ore più fredde. Domenica l'avvicinamento del minimo depressionario e l'intensificazione dei flussi umidi da est porteranno un aumento delle nubi e deboli precipitazioni sui settori occidentali e settentrionali, nevose al pomeriggio sopra i 1300-1500 m. Miglioramento lunedì con cieli soleggiati”.

SABATO 31 OTTOBRE 2026

Nuvolosità: fino a metà pomeriggio sereno in montagna e soleggiato altrove con locali addensamenti. Dal tardo pomeriggio ed in serata aumento della nuvolosità nei bassi strati fino a cielo irregolarmente nuvoloso. Foschie dense e locali nebbie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in aumento fino ai 3200-3300 m a ovest e 2900-3000 m a est. Venti: sulle Alpi inizialmente moderati da nord-est, in rinforzo a forti dal pomeriggio e rotazione da nord. Sull'Appennino moderati da nord-est al mattino, deboli da nord nella seconda parte della giornata; deboli dai quadranti orientali altrove.

DOMENICA 1 NOVEMBRE 2026

Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso sui settori Alpini e sulla parte occidentale della regione, irregolarmente nuvoloso altrove. Al primo mattino foschie e locali banchi di nebbia saranno possibili sulle pianure orientali. Precipitazioni: dalla mattinata deboli precipitazioni sui settori alpini e sulla parte occidentale della regione, con un progressivo abbassamento della quota neve da 1700-1800 m al mattino, fino a 1300-1500 m nel pomeriggio. Zero termico: in marcato calo fino ai 1600-1700 m nel pomeriggio. Venti: sulle Alpi forti localmente molto forti da nord al mattino, in leggera attenuazione nel pomeriggio e rotazione da nord-est; moderati nordorientali in Appennino, in aumento a forti da metà giornata; deboli con locali rinforzi altrove.