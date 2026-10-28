Vigili del Fuoco cardio-protetti: dopo la donazione di 10 defibrillatori ai distaccamenti del Vco

Prosegue il progetto di cardio-protezione dedicato ai Vigili del Fuoco. Dopo la donazione di defibrillatori destinati a sostenere la sicurezza delle strutture e degli operatori, Salvatore Ranieri, conosciuto come il Cantante della Solidarietà, ha promosso e svolto, insieme a Maria Tetro istruttori di BLSD/PBLSD un corso di formazione di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore rivolto ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Villadossola. L’iniziativa rappresenta un importante passo avanti per diffondere la cultura del primo soccorso e rendere gli operatori sempre più preparati ad affrontare situazioni di emergenza. Non basta, infatti, avere a disposizione un dispositivo salvavita: è fondamentale conoscere il suo funzionamento e sapere come utilizzarlo correttamente, attivando tempestivamente i soccorsi.

Il corso ha coinvolto i Vigili del Fuoco con l’obiettivo di fornire loro conoscenze e competenze per intervenire in caso di arresto cardiaco, riconoscere una situazione di emergenza e utilizzare il defibrillatore secondo le procedure previste.

Dalla donazione alla formazione: un progetto concreto per salvare vite

Il progetto nasce dalla convinzione che la cardio-protezione debba andare oltre la semplice installazione di un dispositivo. La presenza dei defibrillatori deve essere accompagnata dalla formazione delle persone che possono trovarsi a intervenire nei momenti più critici.

Grazie all’impegno di Salvatore Ranieri e alla collaborazione con l'istruttrice Maria Tetro, la donazione dei dispositivi si trasforma così in un percorso concreto di sensibilizzazione e preparazione, dedicato a chi ogni giorno opera al servizio della comunità.

I Vigili del Fuoco rappresentano un presidio fondamentale per il territorio e possono trovarsi ad affrontare situazioni nelle quali la rapidità di intervento è determinante. Formare gli operatori significa rafforzare la capacità di risposta alle emergenze e promuovere una maggiore sicurezza per il personale e per le persone presenti nelle strutture.

Da anni Salvatore Ranieri, noto in tutta Italia come il Cantante della Solidarietà, porta avanti progetti sociali e iniziative concrete a favore delle comunità. Il suo impegno nella diffusione della cardio-protezione si inserisce in un percorso che unisce donazioni, sensibilizzazione e formazione.

L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione strumenti salvavita, ma soprattutto contribuire a creare una rete di persone preparate, consapevoli e capaci di agire in caso di emergenza.

Perché un defibrillatore può fare la differenza, ma una persona formata può essere determinante nel momento del bisogno. La cardio-protezione dei Vigili del Fuoco di Villadossola diventa così un esempio concreto di come solidarietà, prevenzione e formazione possano lavorare insieme per proteggere la comunità. La solidarietà non si limita a donare: insegna, forma e contribuisce a salvare vite.