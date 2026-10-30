Guardia di finanza, il Procuratore Alessandro Pepè in visita al comando provinciale

Nella mattinata di ieri, 29 ottobre, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, dottor Alessandro Pepè, ha effettuato una visita istituzionale presso la caserma “Simonetta”, sede del comando provinciale della guardia di finanza.

Ad accoglierlo il comandante provinciale, colonnello Antonio G. Garaglio, insieme agli ufficiali e ai comandanti dei reparti operativi del corpo presenti in provincia, ovvero: il nucleo di polizia economico-finanziaria e il gruppo di Verbania, la compagnia di Domodossola, la tenenza di Omegna e la tenenza di Iselle; nonché la sezione operativa navale Lago Maggiore di Cannobio, che dipende dal reparto operativo aeronavale di Como.

Dopo la visita agli uffici dei reparti alla sede e presso la sala operativa del comando provinciale, dove opera il personale che coordina e supporta le attività delle pattuglie in servizio di controllo economico del territorio e di pubblica utilità “117”, il comandante provinciale, alla presenza di ufficiali e ispettori delle articolazioni operative, ha illustrato all’autorità in visita le attività più salienti che i finanzieri pongono in essere sul territorio nell’espletare i propri compiti di polizia giudiziaria economico finanziaria e di concorso alla sicurezza e all’ordine pubblico.

Particolare risalto è stato conferito anche all’importante ruolo della stazione del soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola che svolge attività di soccorso in montagna e che opera all’interno del “Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”, con particolare riferimento alle attività di ricerca in ambiente montano e impervio, svolgendo in tale contesto una importante funzione anche come organo di polizia giudiziaria a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al termine della visita il Procuratore della Repubblica ha espresso parole di vivo apprezzamento e ringraziamento alle fiamme gialle operanti nel Verbano Cusio Ossola per il fondamentale contributo che forniscono quotidianamente a disposizione dell’autorità giudiziaria, esercitando la loro speciale ed esclusiva funzione di polizia economico-finanziaria a contrasto dell’evasione fiscale e tutela del bilancio pubblico e della legalità economica e finanziaria, in un’area come la provincia del Verbano Cusio Ossola caratterizzata da una elevata e crescente presenza turistica, sia invernale (specie in alta montagna) che estiva (specie nelle suggestive località lungolago), contribuendo nel contempo a garantire la sicurezza e l’incolumità di persone e infrastrutture, sempre in sinergia con le altre forze di polizia e amministrazioni pubbliche del territorio.