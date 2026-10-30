Ognissanti e commemorazione dei defunti, tutte le celebrazioni in Ossola

Le parrocchie si preparano per le celebrazioni di Ognissanti e la commemorazione dei defunti. A Domodossola, sabato 31 ottobre sarà celebrata la messa alle 16 nella Collegiata dei Santi Gervaso e Protaso, alle 17.30 alla Cappuccina, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonio di Padova, e alle 18 nuovamente in Collegiata. La parrocchia ricorda in particolare che i cristiani, il 31 ottobre, festeggiano i Santi, modelli di vita e testimoni di speranza, e non Halloween.

Domenica 1° novembre, alle 8, messa in Collegiata e alle 9 nella chiesa parrocchiale della Cappuccina. Alle 9.30 messa nella chiesa di Santa Maria Assunta e Sant'Agostino al Badulerio, mentre alle 9.45 messa a San Lorenzo, a Bognanco, nella chiesa parrocchiale, con benedizione del cimitero. Alle 10.30 messa nella chiesa parrocchiale della Cappuccina.

Alle 10.30 messa a Vagna, nella chiesa di San Brizio, con benedizione del cimitero. Alle 11 messa in Collegiata. Alle 14.30 messa a Monteossolano, nella chiesa di San Gottardo, con benedizione del cimitero.

Alle 15 messa al cimitero di Domodossola. Sempre alle 15, messa nella chiesa di San Marco a Bognanco, con benedizione del cimitero, e nella chiesa di Sant'Andrea a Cisore, anche in questo caso con benedizione del cimitero. Alle 17.30 messa alla Cappuccina e alle 18 in Collegiata.

Nelle parrocchie di Calice e al Sacro Monte Calvario, il 1° novembre la messa sarà celebrata alle 9 a Gabi Valle, alle 10 al Santuario del Sacro Monte Calvario, alle 14.30 al cimitero di Crosiggia e alle 16.30 al Santuario del Santissimo Crocifisso del Calvario. Il 2 novembre, alle 16.30, messa al Calvario, seguita dalla processione alla Cappella del Paradiso. Alle 20.30 messa a Gabi Valle.

Questi, invece, gli orari delle messe nelle chiese e nei cimiteri di Villadossola e della Valle Antrona per Ognissanti e la commemorazione dei defunti.

Sabato 31 ottobre, alle 18, messa nella chiesa di Cristo Risorto e alle 20 nella chiesa del Villaggio.

Domenica 1° novembre, giornata di Tutti i Santi, alle 9 messa alla Noga, alle 10.30 a Viganella, con messa e processione, e alle 10.30 messa al Villaggio. Alle 14.30, a Seppiana, messa e processione al cimitero. Sempre alle 14.30, a Villadossola, messa al cimitero. Alle 16, a Montescheno, messa e benedizione del cimitero. Alla stessa ora, nella frazione di San Pietro ad Antrona, messa e benedizione del cimitero. Alle 17, ad Antrona, messa e processione al cimitero. Alle 18 messa nella chiesa di Cristo Risorto.

Lunedì 2 novembre, in occasione della commemorazione di tutti i defunti, alle 9 messa al cimitero della Noga, alle 10.30 a Tappia e alle 10.30 ad Antrona, con messa e benedizione del cimitero. Alle 14.30, a Montescheno, messa e benedizione del cimitero; alle 16 messa a Seppiana e benedizione del cimitero. Alle 17 messa al Villaggio. Alle 18, nella chiesa di Cristo Risorto, messa e ricordo dei defunti dell'anno. Alle 20, a Viganella, messa ed esequie al cimitero.