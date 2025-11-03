Piedimulera presenta "Borgo racconta" con un'escursione guidata

Sabato 8 novembre il comune di Piedimulera presenta ufficialmente alla cittadinanza la nuova guida turistica multimediale “Borgo racconta”. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale, che ha aderito al progetto che riunisce numerosi borghi in tutta Italia raccontati tramite audioguide in italiano e inglese. La guida dedicata a Piedimulera raccoglie dieci punti di interesse storico-artistico disseminati in tutto il paese, partendo dal centro storico per arrivare a Meggiana, passando per Cimamulera.
La giornata di presentazione ha inizio alle 10.00 con il ritrovo in piazza Carlo Morandini, i saluti del sindaco Alessandro Lana e l’illustrazione della guida da parte di Viola Marinello, autrice dei testi. Si prosegue poi con un’escursione, guidata dai volontari del Cai, da Piedimulera a Meggiana, con l’ascolto delle audioguide nei punti di interesse prescelti. All’arrivo a Meggiana, un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.