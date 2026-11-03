“La Val d’Ossola incontra Milano”: un viaggio tra storia, natura e tradizioni

La storia e il patrimonio naturale dell’Ossola arrivano a Milano: è infatti in programma un evento dal titolo “La Val d’Ossola incontra Milano”, che si terrà domenica 15 novembre alle 10.30 nella sede del Club Alpino Italiano sezione di Milano, in via Duccio di Boninsegna. L’iniziativa, promossa dal Cai milanese in stretta collaborazione con l'associazione culturale e il giornale Il Rosa, permetterà di incontrare i custodi del territorio ossolano, alternando tavole rotonde sul patrimonio agroalimentare, escursionistico e alpinistico del territorio a momenti di degustazione, per concludersi con la proiezione di un documentario.

I legami storici tra Milano e l’Ossola vanno dal marmo di Candoglia che riveste interamente il Duomo di Milano - oggi valorizzato dal Sentiero Urbano 101 del Cai Milano - all'energia idroelettrica del “carbone bianco” che illuminò la metropoli nel primo Novecento grazie all'ingegnere Ettore Conti, impreziosita dai capolavori architettonici di Piero Portaluppi. Un filo conduttore che attraversa i contatti tra Milano e la Repubblica partigiana dell'Ossola durante la Seconda Guerra Mondiale e la grande tradizione alpinistica, testimoniata dalla Capanna Damiano Marinelli, storico presidio del Cai Milano a oltre 3.000 metri sulla parete est del Monte Rosa.

L’incontro ha inizio alle 10.30 con l’intervento sul tema “L’Ossola e le sue valli” di Paolo Crosa Lenz. A seguire una tavola rotonda con Delia Giudici, presidente dell’associazione Meraviglie sul Brenno, Giacomo Prina, presidente Apicoltori Vco, Marco Martini, presidente Apao, Massimo Bernardini dell’associazione produttori Bettelmatt, e Mirella Gentili, fiduciaria della condotta Slow Food Ossola. Modera Maurizio Marzagalli, presidente dell’associazione culturale Il Rosa.

Alle 11.30 la presentazione dei prodotti locali a cura dei produttori dell’Ossola, seguita da un buffet. A seguire, alle 14.00 una nuova tavola rotonda moderata da Giulio Frangioni, redattore de Il Rosa. Intervengono Bruno Migliorati, presidente del Cai Piemonte, Davide Martini, presidente alpinismo giovanile di Piedimulera, Elisabetta Valentini, presidente della Pro Loco di Bognanco e ambasciatrice dei sentieri Stockalper, e Sauro Zani, presidente del Cai Domodossola. Alle 15.00 un dialogo tra Andrea Delvescovo, direttore responsabile del giornale Il Rosa, Davide Casarotti e Andrea Buonopane. Al termine la proiezione del documentario di Slow Food “Resilienza”.