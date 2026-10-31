Un'area verde su parte dell'exa cava Motetta

Una foto (era il 2009) della cava Motetta

Uno spazio pubblico verde ed attrezzato. Questo diverrà parte dell’ex cava Motetta, situata nella zona sud di Villadossola e da molti anni non più interessata da attività estrattiva.

‘’Un progetto dirà cosa si potrà fare esattamente’’ spiega l’assessore Maurizio Romeggio in consiglio comunale dove maggioranza e minoranza hanno votato a favore della trasformazione di quell’area contro montagna, tra via Rossi e via Bianchetti. Un atto preliminare inattesa del progetto definitivo.

‘’L’area è stata acquistata dalla ditta Palissandro – spiega l’assessore – , che intende recuperarla. Si interverrà però sulla parte comunale che confina con l’area della Palissandro’’.

La cava era stata per anni di proprietà della famiglia Motetta di Villadossola che l’aveva sfruttata a lungo. Prima di smettere l’attività, alcuni decenni fa. Negli Anni Novanta ed inizio Duemila c’erano stati anche dei contrasti tra la ditta Motetta e un residente della zona, la cui casa era a ridosso della cava.