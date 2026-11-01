Tappia si ripopola per la giornata del pane nero FOTO

In diversi sono saliti sabato a Tappia per la giornata del pane nero. Manifestazione che nelle scorse settimane ha toccato altri comuni del Vco.

L’appuntamento a Tappia, frazione alta di Villadossola che in passato era stata anche un Comune autonomo, era in programma due settimane fa ma è stato rinviato per il maltempo. La bella giornata ha così portato a Tappia diverse persone, accolte dagli organizzatori e dai fedelissimi di questa frazione che è ancora abitata come quella vicina di Valpiana.

Pane nero con diversi contorni, ma anche pizza ed altri prodotti hanno riempito le tavole messe nella piazzetta antistante il nuovo museo delle Attività agricole, che raccoglie diversi oggetti del passato, ricavato in uno stabile interamente recuperato che oggi ospita questo interessante angolo del passato.

Un passato di cui fa parte anche l'antico forno che viene rimesso in funzione in queste occasioni e dove l'immancabile Fabrizio Donati, titolare di una panetteria al Villaggio operaio, sforna pizze e pane nero per i visitatori. Nel pomeriggio sono stati organizzati un giro della alla frazione e una vista alla chiesa.