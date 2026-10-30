Incendia l'auto dell'ex compagna a Gozzano, arrestato un 27enne di Ornavasso

Avrebbe dato alle fiamme l'automobile dell'ex compagna dopo la fine della loro relazione sentimentale. Un giovane di 27 anni, residente a Ornavasso e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella notte del 25 ottobre dai carabinieri di Gozzano, intervenuti con il supporto dei colleghi del Nucleo operativo e radiomobile di Verbania.

L'episodio si è verificato nella prima serata di sabato 24 ottobre, in un parcheggio di via per Auzate, a Gozzano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Borgomanero per spegnere l'incendio che aveva coinvolto una vettura in sosta. Dai primi accertamenti è emersa la natura dolosa del rogo, facendo scattare le indagini dei carabinieri.

La proprietaria dell'automobile, una donna di 32 anni residente a Gozzano, aveva interrotto da alcune settimane la relazione con il giovane. Ai militari ha raccontato di aver subito, dopo la separazione, ripetuti episodi di pressione e violenza psicologica, fino alla distruzione della propria vettura.

Determinanti per ricostruire l'accaduto sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale. Attraverso l'analisi delle registrazioni, i carabinieri sono riusciti a ricostruire i movimenti del sospettato e a raccogliere elementi investigativi che hanno portato alla sua identificazione come presunto autore dell'incendio.

Gli accertamenti si sono conclusi con l'arresto del 27enne, successivamente accompagnato alla casa circondariale di Novara, dove è stato trasferito in attesa dell'udienza di convalida.

La posizione dell'uomo resta al vaglio dell'autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un'eventuale condanna definitiva.